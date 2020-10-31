Гидрометцентр пообещал в большинстве регионов России тёплую зиму

По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, в декабре почти повсеместно температура будет около или выше нормы, январь и февраль тоже будут относительно тёплыми. Впрочем, как сказал Вильфанд, это не исключает периодических морозов. Ранее в Гидрометцентре сказали, что москвичам не стоит в ближайшее время ждать выпадения снега. Снежный покров, скорей всего, образуется ближе к концу ноября.
2020-10-31T14:35:22+03:00
2020-10-31T14:35:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 31 октября 2020
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