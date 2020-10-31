Прокуратура и Росздравнадзор объявили о начале проверок после взрыва в больнице Челябинска

На территории стационара, где лечили, в том числе пациентов с коронавирусом, взорвался склад с медицинским кислородом. Региональный прокурор Виталий Лопин сообщил сайту Знак.ком, что за взрывом последовали временные перебои с медицинским кислородом, в результате погибли два пациента. При этом вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в интервью «Эху» сказала, что по её данным ещё с утра в больнице были реанимационные мероприятия, двое пациентов скончались и это не связано со взрывом.

Причиной взрыва кислородной будки, по предварительным данным, могли стать нарушения при монтаже оборудования и нарушения при эксплуатации, — говорят в МЧС. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорит, что к пожару мог привести аварийный режим работы электрооборудования.

Очевидцы утверждают, что перед взрывом со стороны больницы повалил чёрный дым. Такую картину, в частности, наблюдал собеседник «Эха» Александр.

Пациентов больницы после ЧП развезли по другим учреждениям Челябинской области. Изначально более 150 человек временно отправили из больницы в здание на территории местного стадиона.