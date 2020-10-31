13 тур Чемпионата России по футболу открывается четырьмя матчами. Один из них привлек внимание еще до начала

Встреча между Ростовом и Спартаком должна была пройти без зрителей. Роспотребнадзор заподозрил москвичей в том, что во время встречи с Зенитом на трибунах было больше болельщиков, чем предписано. Стадион закрыли до особого распоряжения, однако руководство клуба направило в Роспотребнадзор письмо с просьбой отменить это решение и кроме того договорилось с Ростовом поменяться кругами, то есть провести домашний матч весной, а гостевой сейчас.

После этого Спартаку все же разрешили открыть трибуны, но только две и сократить количество болельщиков до двух тысяч семисот. Довольно редкий случай произошел и с полузащитником Ростова Романом Еременко, который, кстати некоторое время играл за Спартак. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку полученную им в матче с Химками и он сможет выйти на поле.

Матч 13 тура Чемпионата России по футболу Спартак – Ростов начнется в 16.30. Трансляция на телеканале Матч Премьер.