Меркель заявила о широкой поддержке малых предприятий, которые должны закрыть на период нового локдауна в ноябре

В своем актуальном подкасте канцлер ФРГ обосновала ограничительные меры необходимостью остановить рост числа заражений и предотвратить нагрузку на систему здравоохранения. Ученые призвали сократить число социальных контактов и встреч. Поэтому на месяц придется закрыть многие предприятия в сфере общественного питания и развлечений, а также любительского спорта и культуры.

Меркель заявила, что предприятия, мелкие и индивидуальные предприниматели или объединения должны с начала пандемии нести потери в обороте. Для помощи тем, кто без своей вины терпит убытки, кабинет министров ФРГ запланировал быструю небюрократическую помощь. С этой целью будет выделено 10 миллиардов евро. Каждому предприятию с числом занятых до 50 человек или предпринимателю будет возвращена сумма потерянного оборота в размере 75 процентов.

Ангела Меркель напомнила также о многочисленных уже запущенных программах для защиты рабочих мест в промышленности. Канцлер подчеркнула решимость правительства делать все необходимое, чтобы ослабить груз пандемии на экономику страны и ограничить ущерб для благосостояния граждан.



Новые ограничительные меры были приняты 28 октября и продлятся предварительно до конца ноября.