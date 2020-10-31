Противоречивые сведения поступают от челябинских чиновников о погибших на территории стационара, где произошёл взрыв

Противоречивые сведения поступают от челябинских чиновников о погибших на территории коронавирусного стационара, где произошёл взрыв. Согласно предварительной версии, взорвался склад с медицинским кислородом. Региональный прокурор Виталий Лопин сообщил сайту Знак.ком, что уже после взрыва были временные перебои с медицинским кислородом и в этот период времени погибли два пациента. При этом вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в интервью «Эху» привела новую версию, согласно которой пациенты могли скончаться ещё до взрыва.

«До взрыва начались реанимационные мероприятия в отношении двух пациентов. Их спасти не удалось, но это никак не связано с последующими событиями», — подчеркнула она.

И.Гехт добавила, что во время транспортировки ни один пациент не пострадал. Она также отметила, что сейчас все больные распределены по другим госпиталям, дефицита коек в регионе нет. Ремонт в здании пострадавшей больницы начнут уже завтра.

«153 пациента развезены по госпитальным базам. Коечного фонда достаточно, все больные находятся на лечении. На базы приехали медицинские психологи, чтобы помочь людям в случае стресса. Организована горячая линия для родственников и близких. Сейчас идет обследование помещения. Завтра будут вставлены окна. Критичных разрушений нет», — заключила И.Гехт.

Кислородная будка, которая взорвалась в городской больнице, была неисправна, — утверждает источник агентства URA.RU. Другой собеседник сайта из числа высокопоставленных чиновников говорит, что сообщения о разгерметизации кислородной будки поступили ещё утром и взрыв произошёл уже после прибытия ремонтной бригады. По официальным данным, пациентов из больницы, где произошёл взрыв, развезли по другим лечебным учреждениям Челябинска. В городе объявили режим ЧС.