Армения попросила помочь Россию в обеспечении безопасности из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян призвал президента Путина начать консультации о помощи. Больше месяца идут бои в Нагорном Карабахе. В письме российскому руководителю Пашинян отметил, что военные Азербайджана всё ближе к границам Армении, территория страны неоднократно обстреливалась. Он напомнил про Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, документ Москва и Ереван подписали летом 97-го года. Россия обещала оказать Армении всю необходимую помощь в случае, если бои перейдут на её территорию, сказала представитель МИДа Мария Захарова.

Посол Армении в России Вардан Тоганян ждет, что консультации с Москвой по вопросам безопасности пройдут в ближайшие дни. Помощи других стран ОДКБ Армения при этом не запрашивала, отмечает агентство ТАСС. Ереван также обвинил Баку в применении против мирного населения в Нагорном Карабахе фосфорных бомб, запрещённых Женевской конвенцией. Баку их использование отрицает. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Ереван в доставке фосфорных боеприпасов в Нагорный Карабах и обстреле азербайджанских территорий, которые граничат с непризнанной республикой. Президент страны Ильхам Алиев Алиев оценил стоимость уничтоженной в Карабахе военной техники Армении более чем в 2,5 миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны уже трижды объявляли о прекращении огня, однако вскоре обвиняли друг друга в нарушении перемирия. На переговорах в Женеве накануне главы МИД Армении и Азербайджана договорились не обстреливать мирных жителей и обменяться пленными.