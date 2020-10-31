Кадыров потребовал от Жириновского извиниться за слова о главах регионов и не упоминать больше религию

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за слова о главах регионов и не упоминать больше религию.

Вчера в эфире «Эха» Жириновский сказал, что главам регионов не нужно вмешиваться в международные дела. Так лидер ЛДПР прокомментировал слова Кадырова с резкой критикой в адрес французских властей и с требованием прекратить нападки на ислам.

Ранее в Кремле также высказывались по поводу того, что главы регионов не должны участвовать во внешней политике. Кадыров на это сказал, что высказывался о французском лидере Эммануэле Макроне не как политик, а как мусульманин,.