В Татарстане, по данным агентства «Интерфакс», задержали отчима подростка, напавшего на отдел полиции

Пасынок бизнесмена Марата Замалиева был убит накануне на месте своей атаки.

Причину, по которой Замалиев был задержан, источник агентства не уточняет. Лишь говорится, что по подозрению в совершении преступления. Впрочем, судимость ранее он уже имел – как отмечает сайт «Радио Свобода», в 2001 году Замалиева осудили на 14 лет заключения по делу о взрыве газопровода в Кировской области. Тогда он объяснял случившееся желанием привлечь внимание к военным действиям в Чечне; также говорилось, что бизнесмен придерживался идеологии радикального исламизма.

16-летний пасынок Замалиева, по данным МВД Татарстана, накануне напал на участок полиции в городе Кукмор на границе республики с Кировской областью. В ведомстве говорят, что подросток бросил несколько бутылок с зажигательной смесью на служебной парковке, а затем еще одну – в полицейских. Когда молодого человека догнали, он ранил одного из силовиков ножом. В результате он был застрелен. Во время нападения пасынок Замалиева называл полицейских «врагами Аллаха», а незадолго до этого записал видеообращение. Теперь дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейского расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Нападение на полицейский участок в Татарстане произошло спустя день после атаки на собор Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли три человека. Однако в Кремле связи между двумя случаями не видят.