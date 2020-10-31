В Челябинске произошёл взрыв на территории коронавирусного стационара

По предварительным данным, взорвались кислородные баллоны. Прокурор региона Виталий Лопин сообщил сайту Знак.ком, что погибли два человека – он уточнил, что это случилось не в момент взрыва, а позже, во время перебоев с кислородом. При этом в городской администрации настаивают, что погибших нет. В интервью РИА новости представители администрации также сказали, что нет и пострадавших. «Информация СМИ о погибших пациентах при транспортировке из больницы в Челябинске, где произошел взрыв, не корректная, поскольку погибшие пациенты были в больнице утром в субботу до пожара», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первые сообщения о сильном взрыве появились в 11-30 по местному времени. Очевидцы отмечают силу взрыва и публикуют соответствующие свидетельства в соцсетях.

Сначала со стороны больницы повалил чёрный дом, затем последовал сам взрыв, — рассказал «Эху» очевидец Александр.

Собеседник «Эха» также подчеркнул, что пожарные приехали не так быстро, как сейчас об этом отчитываются для СМИ.

По данным минздрава региона, взорвалась кислородная будка, стоявшая рядом со зданием поликлиники. Причём, вчера в этом помещении проводились некие технические работы, — рассказала «Эху» корреспондент сайта Знак.ком в Челябинске Марина Малкова.

В МЧС говорят, что взорвалось новое оборудование, которое использовалось впервые. Спасатели считают, что причиной взрыва могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации. Всех пациентов, более 158 человек, эвакуировали и развезли по другим лечебным учреждениям. В городе объявлен режим ЧС. Начались проверки.

Случившееся свидетельствует о серьёзных проблемах, связанных с управлением и организацией процессов в российской медицине. Такое мнение в интервью «Эху» высказал врач Ярослав Ашихмин.

«Это вопрос не медицинский. Кислород нужен, сейчас даже в существенно больших объемах. Но вопрос контроля данной ситуации должен рассматриваться отдельно. Врачи вообще не должны задумываться, откуда кислород поступает в палаты. За это должны отвечать главные врачи и административно-хозяйственные службы, которые следят за техническим обеспечением больниц», — подчеркнул Я.Ашихмин.

Как отметил Ашихмин, зачастую власти уверены, что если они построили здание больницы, привезли туда оборудование и врачей, то система заработает сама, но на деле это невозможно.