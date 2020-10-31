В Татарстане задержали отчима 16-летнего подростка, убитого при нападении на отделение полиции

О задержании бизнесмена Марата Замалиева в рамках расследования вчерашнего происшествия со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Подробности не уточняются. Известно, что в 2001 году Замалиев был приговорён к 14 годам заключения по обвинению в совершении диверсии — по версии следствия, он был причастен ко взрывам магистральных газопроводов в Кировской области.

В ночь на пятницу 16-летний пасынок Замалиева бросил в отделение полиции в городе Кукмор бутылки с зажигательной смесью, после чего напал с ножом на полицейских и был убит силовиками. Во время нападения он называл полицейских врагами Аллаха. Следственный комитет возбудил дело о покушении на теракт.