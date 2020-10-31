В Челябинске ввели режим ЧС после взрыва кислородных баллонов рядом с больницей и гибели двух пациентов

В Челябинске введён режим ЧС после взрыва кислородных баллонов рядом с коронавирусным стационаром и гибели двух пациентов – они скончались не при взрыве, а во время перебоя с кислородом после того, как прогремел взрыв, сообщил сайту Знак.ком региональный прокурор Виталий Лопин. Администрация Челябинска при этом опровергла информацию о гибели двух пациентов из-за пожара в ковидном стационаре в городе.

Пациентов стационара эвакуировали. Их развозят по другим больницам. В МЧС говорят, что взорвалось новое оборудование, которое использовалось впервые. Спасатели считают, что причиной взрыва могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации. Очевидцы говорят о большой силе взрыва и публикуют свидетельства в социальных сетях.

По данным местных СМИ, оказались выбиты стекла в самой больнице, пострадали стёкла в соседних жилых домах.

Челябинская прокуратура начала проверку по факту взрыва. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Алексей Текслер говорит, что теперь будет проверено кислородное оборудование всех челябинских больниц.