В России второй день подряд выявляют более 18 тысяч заражённых коронавирусом

Это данные оперативного штаба.

За сутки по всей стране коронавирусом заразились 18 140 человек. Это немного меньше чем накануне, когда цифра заражённых впервые превысила отметку в 18 тысяч. Лидер по числу инфицированных по-прежнему Москва, в столице ковид, как сообщили в оперативном штабе, за сутки обнаружили почти у 5 тысяч человек.

В Петербурге заболело коронавирусом около 850 жителей. Сотни заражённых в Подмосковье, Нижегородской и Архангельской областях, следует из официальных данных. Смертельных случаев за минувший день больше всего в Москве — 55, в Петербурге умерли 42 заражённых. Летальные случаи зафиксированы и в других регионах. Всего умерли за минувший день 334 пациента с новой инфекцией. Агентство ТАСС подсчитало, что в октябре в России выявили больше заражённых чем за любой другой месяц с начала пандемии. А по сравнению с сентябрем инфицированных стало больше на 45 процентов. Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом президент Путин на этой неделе сказал, что не намерен вводить так называемый локдаун – тотально ограничительные меры, когда экономика практически полностью останавливается.

В России за весь период пандемии коронавирусом заразились более полутора миллиона человек, общее число умерших от ковида приблизилось к 28-ми тысячам. Наша страна по числу инфицированных остается на 4-м месте в мире после США, Индии и Бразилии.