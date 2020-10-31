В Челябинске введён режим ЧС после взрыва и пожара на территории больницы, где проходили лечение, в том числе, пациенты с коронавирусом. Это распоряжение губернатора Алексея Текслера, передаёт агентство РИА Новости.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что при пожаре в студенческой поликлинике погибли два человека. Они находились в тяжелом состоянии и не выжили во время эвакуации без кислородной поддержки.

Журналисты Знак.ком рассказали «Эху», что вчера вечером в помещении, где хранились кислородные баллоны, по словам очевидцев, велись некие технические работы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В МЧС говорят, что оборудование, которое взорвалось, было новым и использовалось впервые. Оно было смонтировано несколько дней назад. Причиной взрыва, по мнению спасателей, могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации.

Губернатор Челябинской области после взрыва в больнице поручил проверить кислородное оборудование во всех медицинских учреждениях региона.