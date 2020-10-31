После взрыва на территории Челябинской больницы эвакуировали 155 человек

После взрыва на территории Челябинской больницы, где проходили лечение, в том числе пациенты с коронавирусом, эвакуировали 155 человек. Их отправили на местный стадион. На кадрах, которые публикуются в социальных сетях видно, что людей выводили и вывозили на каталках в одеялах. На улице в Челябинске сейчас 6 градусов. Власти уверяют, что для всех эвакуированных хватит мест в других больницах.

Согласно предварительной версии, сегодня утром в центре Челябинска произошёл взрыв в помещении, где хранились кислородные баллоны. Причём, вчера в этом помещении проводились некие технические работы, — рассказала «Эху» корреспондент сайта Знак.ком в Челябинске Марина Малкова.

«Взрыв произошел сегодня утром. После этого к нам обратился один из врачей «скорой помощи» и рассказал, что накануне вечером в этой кислородной будке велись работы. Во всяком случае, там был человек в спецодежде, который что-то там проводил», — рассказала она.

Пожар, который начался после взрыва, локализовали на площади 130 квадратных метров. В местных экстренных службах уверяют, что никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.