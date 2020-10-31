ФСИН потратит почти 840 миллионов рублей на марлевые маски, которые делают в российских колониях

Об этом сообщает сайт Медуза. Отмечается, что закупку 35 миллионов масок у единого поставщика провели без конкурса по распоряжению правительства.

Больше всего масок – шесть миллионов собираются отправить в управление ФСИН по Краснодарскому краю. От двух до пяти миллионов штук получат управления ФСИН в Удмуртии, Новосибирской, Кемеровской и Нижегородской областях.