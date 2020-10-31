Армянский премьер направил российского президенту письмо, в котором описал своё видение ситуации в Нагорном Карабахе и попросил определить форму поддержки со стороны Москвы, сообщает агентство ТАСС.
Уже последовали комментарии МИДА нашей страны. В сообщении ведомства подчёркивается, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, передаёт агентство Интерфакс.
Никол Пашинян попросил Владимира Путина помочь обеспечить безопасность Армении
Армянский премьер направил российского президенту письмо, в котором описал своё видение ситуации в Нагорном Карабахе и попросил определить форму поддержки со стороны Москвы, сообщает агентство ТАСС.