Никол Пашинян попросил Владимира Путина помочь обеспечить безопасность Армении

Армянский премьер направил российского президенту письмо, в котором описал своё видение ситуации в Нагорном Карабахе и попросил определить форму поддержки со стороны Москвы, сообщает агентство ТАСС.

Уже последовали комментарии МИДА нашей страны. В сообщении ведомства подчёркивается, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, передаёт агентство Интерфакс.