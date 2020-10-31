Большинство россиян – 87% — недовольны уровнем своей зарплаты, показал опрос сервиса «Работа.ру»

Почти треть участников исследования сказали, что были бы довольны, если бы им платили на половину больше, или хотя бы на треть. По мнению опрошенных россиян, хорошо зарабатывать сейчас можно в сфере IT, в промышленности, энергетике, в сфере предпринимательства и финансов, а также в строительстве, отмечает агентство ТАСС.