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11:03, 31 октября 2020

Около 50 человек напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене

По данным властей, к атаке причастны фанатики-исламисты.

Молодые люди турецкого происхождения, по данным австрийской газеты Kurier, устроили в церкви дебош: били ногами лавки, кричали «Аллах акбар» и громили церковную утварь. Нападавшие, как отмечается, успели скрыться, несмотря на то, что священнослужители вызвали полицию. Сейчас церковь закрыта. О пострадавших не сообщается.
Полиция Вены подтвердила атаку: там подчеркнули, что в течение последних месяцев турецкие исламисты, которых считают причастными к нападению, уже привлекали внимание силовиков. Личность десяти погромщиков установлена, утверждают следователи.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на этом фоне заявил о необходимости борьбы, как он выразился, с «политическим исламом». По его словам, христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру.

Атака на церковь в Вене произошла на фоне ряда нападений исламистов во Франции. В четверг в Ницце такая атака на собор Нотр-Дам привела к гибели трех человек, одна из жертв была обезглавлена.



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