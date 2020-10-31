В центре Челябинска около часа назад прогремел мощный взрыв

Это произошло в больнице, где, в том числе находились люди с коронавирусом. Пострадавших, как уверяют в экстренных службах, нет.

Сначала пожар, потом сильный взрыв. Волной выбило стёкла в соседних домах, затем повалил коричневый дым, рассказали очевидцы в соцсетях. В пресс-службе минздрава региона сообщили, что серьёзный инцидент произошёл во второй больнице Челябинска на проспекте Ленина в центре города. Никто не пострадал. В экстренных службах агентству РИА уточнили, что загорелась хозяйственная пристройка больницы, где хранились кислородные баллоны, один — двухкубовый — взорвался. Пожар охватил два этажа клиники, где располагалось отделение для людей заражённых коронавирусом, сообщили в пресс-службе МЧС агентству ТАСС.

Эвакуировали более 150-ти человек, их разместили на ближайшем стадионе, уточнили в правительстве региона. Трех пациентов, которые находились в реанимации, перевозят в другую больницу. Взрыв прогремел неподалёку от Южно-Уральского госуниверситета. Там как раз шли занятия. Одна из студенток рассказала, что здание вуза цитата «тряхануло нормально». На место ЧП едет первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Занятия в университете после инцидента отменили.

Пожар, который охватил площадь в 150 квадратных метров, к этой минуте локализован.