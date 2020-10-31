В центре Челябинска на территории поликлиники взорвались кислородные баллоны, начался пожар

Пожарные эвакуировали более 150 человек из поликлиники Челябинска после взрыва — сообщают власти.

Взрыв кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов — произошел в субботу в поликлинике горбольницы №2 Челябинска, на месте работают пожарные, пострадавших нет. Огонь распространился на 50 квадратных метров.

«На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ №3», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава региона.

Министерство здравоохранения региона сообщает, что для обеспечения пациентов, которые сейчас находятся в реанимации местной больницы, кислород пока есть.