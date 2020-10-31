Высокий уровень участников собрал турнир по фигурному катанию Айс Стар, который проходит в Минске под эгидой международного союза конькобежцев.

Главной звездой соревнований станет чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая работает в группе Алексея Мишина. Приехали в Минск и другие его воспитанники, прежде всего чемпионка Европы Софья Самодурова. В прошлом году она выиграла этот турнир. На недавнем этапе Кубка России в Сочи Туктамышева заняла третье место, а Самодурова была четвертой. У мужчин на победу будет прежде всего претендовать еще один мишинский воспитанник, обладатель серебряной медали Олимпийских Игр, многократный призер Чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда.

Оппонировать ему предстоит французу Кевину Эймосу – третьему призеру финала Гран-При и обладателю бронзовой награды Чемпионата Европы Морису Квителашвили, который работает с тренером Этери Тутберидзе.

Сегодня спортсмены-одиночники представят короткую программу, а победители турнира Айс Стар станут известны завтра.