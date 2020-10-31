Премьер Армении Никол Пашинян попросил президента Путина помочь обеспечить безопасность страны

Об этом глава правительства объявил на фоне сообщений о новых обстрелах азербайджанскими военными территории непризнанного Нагорного Карабаха. Баку в свою очередь заявляет об атаках со стороны Армении.

В письме российскому президенту Никол Пашинян отметил, что боевые действия приближаются к границе Армении. В них, по словам главы правительства, вовлечены иностранные террористы из стран Ближнего Востока. Пашинян попросил Путина начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки республики. Премьер напомнил про Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которое Москва и Ереван подписали в 97м году.

Немного раньше Ереван обвинил Баку в применении запрещённых Женевской конвенцией фосфорных бомб при ударах по населённым пунктам в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян. Баку назвал утверждения безосновательными, передаёт агентство ТАСС. Азербайджан со своей стороны объявил, что несколько населённых пунктов на территории страны неподалёку от Нагорного Карабаха были обстреляны армянскими военными. Ереван это отрицает. Отмечу, минувшей ночью в Женеве главы МИД Азербайджана и Армении при содействии Минской группы ОБСЕ договорились не наносить ударов по мирным жителям и не военным объектам. Кроме того стороны в течение недели обещали передать списки военнопленных для дальнейшего обмена.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются больше месяца. Несколько раз Баку и Ереван заключали мирное соглашение о прекращении огня, но сразу стороны обвиняли друг друга в его нарушении.