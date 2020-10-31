Z Архив новостей новости
5 27 6 3299
10:04, 31 октября 2020

Премьер Армении Никол Пашинян попросил президента Путина помочь обеспечить безопасность страны

Об этом глава правительства объявил на фоне сообщений о новых обстрелах азербайджанскими военными территории непризнанного Нагорного Карабаха. Баку в свою очередь заявляет об атаках со стороны Армении.

В письме российскому президенту Никол Пашинян отметил, что боевые действия приближаются к границе Армении. В них, по словам главы правительства, вовлечены иностранные террористы из стран Ближнего Востока. Пашинян попросил Путина начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки республики. Премьер напомнил про Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которое Москва и Ереван подписали в 97м году.

Немного раньше Ереван обвинил Баку в применении запрещённых Женевской конвенцией фосфорных бомб при ударах по населённым пунктам в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян. Баку назвал утверждения безосновательными, передаёт агентство ТАСС. Азербайджан со своей стороны объявил, что несколько населённых пунктов на территории страны неподалёку от Нагорного Карабаха были обстреляны армянскими военными. Ереван это отрицает. Отмечу, минувшей ночью в Женеве главы МИД Азербайджана и Армении при содействии Минской группы ОБСЕ договорились не наносить ударов по мирным жителям и не военным объектам. Кроме того стороны в течение недели обещали передать списки военнопленных для дальнейшего обмена.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются больше месяца. Несколько раз Баку и Ереван заключали мирное соглашение о прекращении огня, но сразу стороны обвиняли друг друга в его нарушении.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 128 6 18858 24.10
Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 129 6 9158 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 224 6 22111 28.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 89 6 9392 30.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 96 6 11479 30.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 139 6 16600 30.10
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 134 6 16549 30.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 122 6 15503 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 94 6 13033 25.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 69 6 9848 28.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 461 6 67567 27.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 36 6 5404 27.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 141 6 23669 29.10
Блоги

Владимир Углев химик-технолог

Каким образом спецслужбы РФ пытались убить Навального Наличие следов какого-то из этих ОВ на бутылочке с водой из номера гостиницы напрямую подтверждает, что теракт против Навального был совершен в день предшествующий его дню отлёта из Томска в Москву…

5 340 6 121830 24.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 67 6 11913 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 296 6 52642 26.10

Популярное за неделю

Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского Тот раскритиковал высказывания главы Чечни в адрес французского президента Эммануэля Макрона…

5 13 6 17232
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 75 6 108914 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4600 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 219 6 250158 25.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 253 6 128929 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8825806
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4687243

Сегодня в эфире