Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Он принял на свой счет слова о том, что губернаторы не должны вмешиваться в международную политику.

Кадыров убежден: Жириновский взял смелость, как он выразился, «учить глав и губернаторов своей работе». Это, сказал глава Чечни, его удивило и возмутило. Он порекомендовал Жириновскому не касаться темы религии и дожидаться окончания депутатского срока в Госдуме, чтобы глава ЛДПР, по утверждениям Кадырова, смог «снова заработать хорошие деньги на выборах».

Чуть ранее в эфире «Эха Москвы» Жириновский, отвечая на вопрос о критических комментариях Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сказал, что главам регионам необходимо воздержаться от подобных высказываний.

Сам Кадыров называл Макрона «вдохновителем терроризма» после его высказываний на тему убийства учителя Самюэля Пати под Парижем. По мнению главы Чечни, преподаватель сам спровоцировал нападение на себя, показывая оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке по свободе слова.

В Кремле ранее также говорили, что главы российских регионов не могут заниматься внешней политикой, поскольку ее определяет президент. Кадыров в ответ на это сказал, что обращался к Макрону не как политик, а как мусульманин.