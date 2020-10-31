Обама сегодня присоединится к кандидату от Демократической партии Джо Байдену на предвыборных митингах в Мичигане

Экс-президент США Барак Обама сегодня присоединится к своему бывшему вице-президенту и кандидату от Демократической партии Джо Байдену на предвыборных митингах в Мичигане. Ранее Обама агитировал за Байдена в Филадельфии, Орландо и Майами.

Штат Мичиган является одним из пяти ключевых неопределившихся штатов, результат в которых определит исход президентских выборов в США в этом году. В пятницу ралли в Мичигане провел президент Дональд Трамп. Сегодня в города Флинт и Детройт — последний является столицей автомобилестроения в США, посетит бывший вице-президент Джо Байден — и впервые на его ралли вместе с ним агитировать будет 44-й президент США Барак Обама. В Детройте к Байдену и Обаме присоединится также икона R&B музыкант Стиви Уандер.

После избрания Дональда Трампа Барак Обама не позволял себе жесткую публичную критику в адрес 45-го президента, и мог жестко высказаться только на закрытых встречах, сообщения о чем все равно утекали в прессе. Но в последние перед выборами дни Обама позволил себе почти то же, что позволял Трамп в отношении предшественника, называя Барака Обаму «больным» и требуя судить Обаму за шпионаж, измену и за то, что Обама, по мнению Трампа, являлся «самым коррумпированным президентов в истории».

На митинге в Орландо во Флориде на этой неделе Обама, наконец, высказался жестко: президент Трамп не проявил ни малейшего интереса к работе, помогает только себе и своим друзьям, относится к президентству как к реалити-шоу и завидует рейтингам коронавируса, добавил Обама, пошутив про одержимость действующего президента США телерейтингами и размерами аудитории.



До выборов президента США остается три дня. По последним данным, в Мичигане, где сегодня перед избирателями выступят Байден и Обама, бывший вице-президент обходит Дональда Трампа на 6,5 процентных пунктов.