Сегодня истекает срок, когда работодатели должны уведомить сотрудников о переходе на электронные трудовые книжки

Уже с января следующего года жители страны смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Постановление о постепенном переходе на новый формат в июле подписал премьер Михаил Мишустин. До конца года сотрудники российских компаний должны решить сделают это или сохранят традиционные трудовые книжки. При выборе бумажной версии работодатель продолжит вносить в нее сведения наряду с электронной формой, которая от нынешней почти не отличается. В цифровой версии есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

В то же время опрос, который в июле провёл ВЦИОМ, показал, что около 60-ти процентов россиян не хочет переходить на новый формат. Люди опасаются потери и утечки данных из-за технических сбоев, сообщало агентство Интерфакс. Цифровая версия трудовой книжки более популярна среди молодёжи и жителей Москвы и Петербурга, бумажная — у тех, кто старше 60-ти лет, а также жителей сёл и деревень, показал опрос.

Электронные трудовые книжки можно будет получить на последнем месте работы, в многофункциональном центре, Пенсионном фонде и на портале госуслуг. Электронные и бумажные трудовые книжки будут иметь одинаковую юридическую силу до 2027-го года.