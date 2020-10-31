Министр здравоохранения распорядился проверить больницу в Ростовской области после жалобы на отсутствие врачей

В отношении другого медицинского учреждения из этого же региона тем временем завели уголовное дело.

Росздравнадзор Ростовской области по поручению министра Михаила Мурашко проведёт проверку Центральной районной больницы Константиновского района. Как сказано на сайте ведомства, это связано с тем, что ранее пациентка из инфекционного отделения просила о помощи и рассказывала о нехватке персонала.

Её видеообращение опубликовало интернет-издание «Ростов сегодня». В нём пациентка говорила, что люди лежат в инфекционном отделении с температурой, но к ним никто не подходит и «колоть их» просто некому.

Также вчера Следственный комитет Ростовской области завёл уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после того, как в другом медучреждении региона, больнице Ростова-на-Дону номер 20 скончались пять человек. Ранее региональное интернет-издание «161.ру» писало, что эти люди умерли из-за перебоев с поставками кислорода, но чиновники это отрицали.

Еще в эти дни Росздравнадзор проверяет работы больниц Омска после того, как на этой неделе бригада скорой помощи привезла пациентов к зданию регионального Министерства здравоохранения. Врачи объяснили свой поступок тем, что ни в одном медучреждении для больных не было места.