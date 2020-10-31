В Хабаровске прошла очередная, всего 113 и 17-я субботняя акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

Жители города традиционно собрались к полудню на площади Ленина перед зданием регионального правительства. Они держали плакаты и скандировали лозунги за Фургала и против действующей власти. В здании правительства в это время включили «патриотические песни о Хабаровске». Затем устроили шествие по улицам города. По информации местного интернет-портала DVHab, а также городской администрации, в акции участвовали порядка 300 человек. После шествия протестующие вернулись на центральную площадь.

В связи с митингом администрация Хабаровска напомнила, что в крае сохраняется неблагоприятная эпидемическая обстановка из-за распространения коронавируса и действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.