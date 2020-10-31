Во Франции задержан второй человек в рамках расследования теракта в Ницце

Это 35-летний мужчина. Правоохранительные органы подозревают, что он контактировал с 21-летним выходцем из Туниса незадолго до того, как тот напал с ножом на людей в соборе. Об этом со ссылкой на источник в судебной системе сообщила радиостанция «Франс энфо».

Ранее по аналогичной причине был задержан 47-летний местный житель. Никаких подробностей о его личности не приводится.

В четверг вооруженный ножом преступник напал на прихожан собора Нотр-Дам. Согласно последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. К расследованию подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

