Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, часом ранее взрыв прозвучал в самом Степанакерте, была включена воздушная тревога. По предварительным данным, жертв и разрушений в столице Нагорно-Карабахской республики нет.
Ранее Армения и Азербайджан сообщили об обстрелах своих территорий со стороны противника, несмотря на режим прекращения огня.
Между тем, Минская группа ОБСЕ по итогам вчерашних переговоров в Женеве сообщила, что Баку и Ереван договорились предпринять ряд шагов для соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В том числе не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам.
Серия мощных взрывов прогремела этим утром в районе города Шуши вблизи Степанакерта
Об этом сообщает РИА Новости.