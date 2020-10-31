Серия мощных взрывов прогремела этим утром в районе города Шуши вблизи Степанакерта

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, часом ранее взрыв прозвучал в самом Степанакерте, была включена воздушная тревога. По предварительным данным, жертв и разрушений в столице Нагорно-Карабахской республики нет.

Ранее Армения и Азербайджан сообщили об обстрелах своих территорий со стороны противника, несмотря на режим прекращения огня.

Между тем, Минская группа ОБСЕ по итогам вчерашних переговоров в Женеве сообщила, что Баку и Ереван договорились предпринять ряд шагов для соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В том числе не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам.