В Москве за прошедшие сутки скончались 55 человек с коронавирусом

Это минимум с 20 октября. Днем ранее сообщалось о 69 летальных исходах. Самое большое количество смертей от COVID-19 в Москве осенью было зафиксировано в этот вторник — 75 умерших. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в столице скончались 6768 человек.

По последним данным, общее число инфицированных в городе достигло почти 419 200. За последние сутки выявлено свыше 5 тысяч новых случаев заражения.

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.

Кинодистрибьютор и продюсер Сэм Клебанов, живущий в Швеции, считает, что вряд ли в России удастся полностью применить шведскую модель.

В России уровень доверия власти ниже, заключил Сэм Клебанов.