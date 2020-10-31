В Грузии началось голосование на парламентских

Борьбу за 150 мест в парламенте Грузии поведут 50 политических сил. Фаворитом предвыборной гонки считается правящая партия «Грузинская мечта». Она у власти уже 8 лет, её как показывают опросы, намерены поддержать больше четверти избирателей. Партия проводит прозападный курс, перед выборами она, в том числе, обещала сторонникам подать заявку на вступление Грузии в Евросоюз в 24-м году. При этом в адрес Грузинской мечты нередко звучат обвинения в коррупции.

Основной конкурент на выборах — коалиция «Сила в единстве» во главе с бывшей правящей партией «Единое национальное движение». Её лидер экс-президент страны Михаил Саакашвили. В случае победы его планируют выдвинуть премьер-министром страны. Опросы говорят, что около 15 процентов избирателей поддержат эту политическую силу. В коалиции утверждают, что правящий режим последние 8 лет ведет Грузию к катастрофе. На митинге в четверг соратники Саакашвили в их числе известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе — первый номер в списке «Национального движения» — заверили сторонников в безоговорочной победе на выборах. Они пообещали возрождение Грузии после прихода к власти.

Парламент в Грузии избирают на 4 года. Для того, чтобы единолично сформировать правительство, победившей партии необходимо набрать не менее 40 с половиной процентов голосов избирателей, отмечает агентство ТАСС. Из-за коронавируса на выборах усилят меры эпидемиологической безопасности.