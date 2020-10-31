В Москве сегодня закроются все мобильные пункты вакцинации от гриппа

Тем, кто не успел ими воспользоваться, придётся обращаться в другие медицинские учреждения.

Десятки передвижных пунктов вакцинации, в которых все желающие старше 18 лет бесплатно могут привиться от гриппа, окончательно закроются сегодня в шесть вечера. Предполагается, что пройти вакцинацию там можно примерно за пятнадцать минут, а после этого человеку выдадут и специальный сертификат.

Всего таких пунктов около пятидесяти. Они расположены рядом со станциями МЦК, метро, в большинстве случаев в спальных районах, в центрах «Мои документы» и крупных ТЦ.

Прививка от гриппа должна давать защитный эффект примерно через 10-15 дней после вакцинации. Продлиться он должен около года.

В свою очередь у тех жителей Москвы, кто не сможет сегодня до вечера привиться в передвижных пунктах, позже всё равно будет возможность это сделать в городских больницах.

На сайте мэра Москвы сказано, что за минувшие два месяца мобильными пунктами вакцинации он гриппа уже воспользовались более 380 тысяч человек.