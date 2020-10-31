В Грузии началось голосование на парламентских выборах. Полчаса назад открылись избирательные участки. Они будут работать до 20 часов по местному времени(19:00 мск). Выборы проводятся по смешанной системе: 120 депутатов из 150 будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарным. В выборах участвуют 48 партий и два блока. Фаворитом гонки считается правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».
2020-10-31T07:33:59+03:00
2020-10-31T07:33:59+03:00
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07:33, 31 октября 2020
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