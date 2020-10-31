Сервис доставки еды Delivery Club намерен пересмотреть систему штрафов после встречи руководства с курьерами. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. Кроме того, руководство намерено ввести ограничение по весу заказов из продуктовых магазинов и решить проблему плохого отношения сотрудников ресторанов к курьерам. При этом в компании подчеркнули, что сами курьеры понимают необходимость мотивационной системы для предотвращения махинаций со стороны недобросовестных сотрудников и организации нормального рабочего процесса.

Несмотря на объявленную ранее забастовку в пресс-службе подчеркнули, что сервис работает в штатном режиме, так как количество курьеров на смене соответствует плановому.

Ранее Telegram-канал «Профсоюз Курьер» опубликовал пост, в котором потребовал отменить систему штрафов и объявил о забастовке курьеров Delivery Club с 30 октября по 1 ноября.