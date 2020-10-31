С главным дирижером петербургского Михайловского театра Александром Ведерниковым простятся сегодня в кругу близких

С главным дирижером петербургского Михайловского театра Александром Ведерниковым простятся сегодня в узком кругу близких и родных. Похороны пройдут в Москве. Ведерников скончался в столичной больницы от коронавируса в возрасте 56 лет. У него было стопроцентное поражение легких.

Творчество Ведерникова всегда было активным и плодотворным, а в последнее время наступала кульминация его деятельности. Об этом «Эху» рассказал театровед, музыкальный критик Алексей Парин.

Последним спектаклем, которым дирижировал Александр Ведерников, была опера «Сельская честь» на открытии оперного сезона 4 октября.