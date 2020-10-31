Сегодня последний день, когда автовладельцы с ОСАГО без техосмотра, могут пройти предъявить диагностическую карту

Сегодня последний день, когда автовладельцы, купившие ОСАГО без техосмотра, могут пройти предъявить страховой диагностическую карту. Особый порядок оформления полиса ввели на фоне эпидемии.

Послабления для автомобилистов власти ввели весной из-за коронавируса – тогда в связи с ограничениями во многих регионах были закрыты станции техобслуживания, поэтому водители не могли пройти техосмотр в срок для оформления полиса. Им разрешили покупать его без диагностической карты – дали отсрочку до конца сентября. Когда срок действия особых правил оформления ОСАГО закончился, автомобилистам, купившим полис в этот период, дали еще месяц на то, чтобы пройти техосмотр и предоставить страховой компании диагностическую карту. Если номер карты не будет зарегистрирован в базе данных до начала ноября, то в случае ДТП по вине водителя, полис будет признан недействительном и виновнику придется самостоятельно возмещать ущерб.

Ранее в силу вступили новые правила расчета стоимости оформления ОСАГО в зависимости от истории вождения автовладельца. Нарушители и виновники ДТП будут платить за полис больше.