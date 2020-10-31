Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тот раскритиковал высказывания главы Чечни в адрес французского президента Эммануэля Макрона. Кадыров вновь повторил, что говорил их не как политик, а как мусульманин. Жириновский же, по его словам, занимается самопиаром. В своем телеграм-канале чеченский лидер посоветовал ему не касаться религиозных тем и напомнил, что в России проживает 30 миллионов мусульман. В то же время глава Чечни предостерег российских мусульман от необдуманных действий и попросил их не устраивать митинги возле посольств Франции из-за возможных провокаций.

Поводом для недовольства чеченского лидера стали слова Жириновского в эфире «Эха Москвы» о том, что главы регионов не должны вмешиваться в международную политику.

Ранее Рамзан Кадыров, комментируя заявление Эммануэля Макрона о карикатурах из сатирического журнала «Шарли Эбдо», назвал его «вдохновителем терроризма» во Франции и призвал прекратить нападки на веру. По мнению главы Чечни, погибший от рук исламиста учитель сам спровоцировал нападение на себя, показывая оскорбительные для мусульман рисунки.