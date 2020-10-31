Россельхознадзор может ограничить ввоз в РФ помидоров из Армении из-за вируса мозаики пепино. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с этим служба попросила армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства пасленовых. В случае повторного обнаружения вируса в подкарантинных товарах Россельхознадзор будет вынужден применить ограничительные меры в отношении их импорта из Армении», — отмечается в сообщении.

Ранее похожее предупреждение было сделано Азербайджану.