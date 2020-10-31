Жители Хабаровска в 113 раз вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Люди традиционно собрались на площади Ленина. В «Белом доме» включили музыку, чтобы заглушить протестующих. Местное интернет-издание DVHAB.ru отмечает, что участников не много, человек 300. Сказываются усталость от митингов, на которые власти не обращают внимание, а также осень. Интерфакс со ссылкой на администрацию называет такое же число протестующих. После небольшого митинга они выдвинулись шествием по центральным улицам, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку бывшего губернатора. По информации мэрии, после каждой акции количество штрафов, выписанных в отношении ее участников, увеличивается.