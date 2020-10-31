Татасртан ввел новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. С этого дня ресторанам и кафе, а также всем развлекательным заведениям республики запрещено работать в ночное время. Таким образом, татарстанские власти четко выполнили ранее озвученные рекомендации Роспотребндзора.



До сегодняшнего дня в Татарстане уже была запрещена работа клубов, дискотек и кальянных — без каких-либо временных рамок. Запрет ввели еще в марте и не разу его не редактировали.