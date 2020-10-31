Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского поместили в карцер

Фигуранта дела «Нового величия» (организация запрещена в РФ) Павла Ребровского поместили в карцер. В московском СИЗО № 7 нет мест, рассказала в Facebook член столичной ОНК Марина Литвинович.

По словам Литвинович, защита заключенного потребовала, чтобы его перевели в нормальную камеру с нормальными условиями.

Люблинский суд Москвы в четверг приговорил Ребровского к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В апреле прошлого года он получил по этому делу 2,5 года колонии, но спустя полгода Мосгорсуд отменил приговор по требованию прокурора из-за того, что обвиняемый, ранее заключивший сделку со следствием, отказался от своих показаний.