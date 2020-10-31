По меньшей мере 24 человека погибли, свыше 800 пострадали в результате землетрясения на западе Турции. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны. Больше всего пострадавших и разрушений в провинции Измир. Однако раненые есть и в других регионах.

Турецкие спасатели уже свыше 10 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло накануне в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле.

Землетрясение в турецкой провинции Измир началось внезапно, толчки были сильными и очень напугали жителей. Об этом Первому каналу рассказала местная жительница Анна Кандаган.

Президент России Владимир Путин выразил Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения.