Государственный ракетный центр имени академика Макеева разработал концепцию ракеты носителя «Лидер» для полетов к Луне и Марсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Центр Макеева является головным разработчиком ракетных комплексов стратегического назначения и одним из ведущих отечественных научно-конструкторских центров по разработке ракетно-космической техники. Там были созданы такие ракетные комплексы, как «Станция-2», «Синева» и «Лайнер». Также ракетный центр является разработчиком перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».