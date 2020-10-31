Бельгия вводит наиболее жесткий в ЕС карантин на фоне второй волны коронавируса. Премьер Александр Де Кро решился на это из-за нехватки мест в больницах и растущего уровня заболеваемости, сообщает издание Brussels Times. Со 2 ноября бельгийцам запрещено принимать дома больше одного гостя. На открытом воздухе можно собираться в компаниях не более четырех человек при условии соблюдения социальной дистанции и наличия масок. По ночам в регионах действует комендантский час. Непродовольственные магазины будут закрыты. Работники не жизненно важных сфер, в которых необходим прямой контакт с человеком, должны прекратить деятельность; На всех предприятиях обязательна удаленная работа. Отели закроются, вслед за барами и ресторанами; Каникулы в школах продлены до 15 ноября, а вся сфера высшего образования переходит на дистанционное обучение до конца года. Кроме того, ковид-пациентов будут отправлять на лечение в Германию. Жесткие меры рассчитаны до 13 декабря, однако до этого их могут пересмотреть.
2020-10-31T05:06:25+03:00
2020-10-31T05:06:25+03:00
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05:06, 31 октября 2020
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