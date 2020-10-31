Московский «Спартак» потребовал извинений от комментатора «Матч ТВ» за шутку про главного тренера Доменико Тедеско

Московский «Спартак» потребовал извинений от комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского за шутку про главного тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале журналист Василий Конов. Реприза, о которой идет речь, звучала так, цитирую: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева». Как пишет интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на источник, клуб уже направил соответствующее заявление в редакцию программы «Коммент.Шоу», в выпуске которой прозвучала шутка, а также обратился к руководству телеканала с просьбой оценить поведение сотрудников холдинга.