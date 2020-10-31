Почти половина россиян — 49% — не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Это следует из результатов опроса о планах на будущее, проведенном Фондом общественного мнения. Уверены в завтрашнем дне 45% респондентов. 68% участников опроса считает, что сегодняшняя ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Обратной точки зрения придерживаются меньше четверти.

В ФОМ отметили, что чаще других о неблагоприятной обстановке в России говорила молодежь. Среди причин, которые препятствуют долгосрочному планированию своей жизни, респонденты на первое место поставили отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне. На втором месте — эпидемия коронавируса. На третьем — рост безработицы и низкая зарплата.