Испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Плесецк предварительно перенесен с 24 на 28 ноября

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк предварительно перенесен с 24 на 28 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. В то же время он отметил, что окном для пуска является период с 20 по 29 ноября и что «окончательное решение по дате старта будет принято позже». О том, что запуск должен состояться 24-го ранее также сообщал ТАСС со ссылкой на источник. В августе Роскосмос проинформировал, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».