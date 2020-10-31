Испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Плесецк предварительно перенесен с 24 на 28 ноября

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк предварительно перенесен с 24 на 28 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. В то же время он отметил, что окном для пуска является период с 20 по 29 ноября и что «окончательное решение по дате старта будет принято позже». О том, что запуск должен состояться 24-го ранее также сообщал ТАСС со ссылкой на источник. В августе Роскосмос проинформировал, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».
2020-10-31T04:15:13+03:00
2020-10-31T04:15:13+03:00
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04:15, 31 октября 2020
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