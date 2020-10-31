В Варшаве прошел митинг против запрета абортов. По оценкам мэрии, на улицы вышли около 100 тысяч человек. По данным полицейского управления, во время протестных акций начались столкновения. Группа хулиганов использовала пиротехнику и угрожала безопасности митингующих. Были задержаны более 30 человек. Участники акции пишут в соцсетях, что столкновения произошли из-за нападения националистов.

Протесты в Польше начались после того, как 22 октября Конституционный суд страны ужесточил антиабортное законодательство. Теперь жительницы Польши не смогут прервать беременность, даже при неизлечимых патологиях плода. Таким образом, женщина имеет право на данную процедуру только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни и здоровью.