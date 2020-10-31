Армения заявила о применении Азербайджаном фосфорного оружия против мирного населения Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook заявил омбудсмен Арман Татоян. По его словам, эти действия «подпадают под явный запрет международного права». Он также подчеркнул, что это боеприпасы массового поражения, которые наносят вред не только людям, но и окружающей среде. Баку никак не прокомментировал это заявление. Однако на странице Минобороны в Facebook говорится, что армия Азербайджана не подвергает обстрелам гражданское население и нападает только на военные объекты.

Ранее Баку и Ереван в ходе переговоров в Женеве договорились не обстреливать целенаправленно мирное население и гражданские объекты, а также пообещали сотрудничать в поиске и обмене остатками погибших на поле боя.