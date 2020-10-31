Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сказавшего, что главы регионов не должны высказываться по международным вопросам. По словам Кадырова, мнение парламентария, «взявшего смелость учить глав и губернаторов своей работе», его «удивило и возмутило одновременно». Кадыров в своем телеграм-канале напомнил, что критиковал президента Франции за его высказывание о карикатурах как мусульманин, а не политик. Глава Чечни выразил уверенность, что Жириновский занимается самопиаром и призвал его не зарабатывать пиар-очки на теме религии и культуры.